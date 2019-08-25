Колишній король Іспанії успішно переніс операцію на серці



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Хуану Карлосу наразі 81 рік

Відвідати батька в лікарні прибув син Хуана Карлоса король Філіп VI разом зі своєю матір'ю королевою Софією

Колишній король Іспанії Хуан Карлос успішно переніс операцію на серці. Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією ЗМІ, операція пройшла в Мадриді.

Відвідати батька в лікарні прибув син Хуана Карлоса король Філіп VI разом зі своєю матір'ю королевою Софією.

Хуану Карлосу наразі 81 рік. Він неодноразово стикався з проблемами зі здоров’ям. У квітні 2018 року його переніс операцію по заміні протеза в нозі.

До слова, прокурори Одеської місцевої прокуратури № 3 повідомили про підозру медику за неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки.