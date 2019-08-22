В одеській лікарні на операційному столі померла пацієнтка



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Правоохоронці у смерті пацієнтки підозрюють лікаря-анестезіолога

Прокурори Одеської місцевої прокуратури № 3 повідомили про підозру медику за неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки.

Про це інформує пресслужба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

З’ясовано, що у травні 2017 року під час проведення операції у медичному центрі пластичної хірургії 21-річна пацієнтка померла через введення лікарем-анестезіологом препарату. Вказані ліки викликали патологічну реакцію у вигляді злоякісної гіпертермії.

Під час розслідування встановлено, що лікар не зібрав всебічний анамнез, зокрема, щодо непереносимості пацієнткою препаратів.

Крім того, не було враховано інформацію про раніше перенесені операції та особливості перебігу наркозу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Портофранківського відділення поліції (ч. 1 ст. 140 КК України).