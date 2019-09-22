Компанія Lego випустила конструктор до 25-річчя серіалу «Друзі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У наборі The Central Perk Coffee of Friends є фігурки героїв серіалу та кафе, де вони зазвичай збиралися разом

У кожного персонажа серіалу є характерний йому предмет

Компанія Lego випустила новий конструктор за мотивами серіалу «Друзі». У наборі The Central Perk Coffee of Friends є фігурки героїв серіалу та кафе, де вони зазвичай збиралися разом.

Набір складається з семи фігурок та 1719 деталей, включно з диваном на трьох, кріслом біля журнального столика, барною стійкою з кавовою машиною, чашками та їжею.

У кожного персонажа є характерний йому предмет: синтезатор у Росса, піднос і чашка кави у Рейчел, мафін у Моніки, коробка з-під піци й «чоловіча сумка» у Джої, ноутбук в Чендлера, гітара у Фібі й мітла у Гантера.

Нагадаємо, у Нью-Йорку на Манхеттені відкрився музей, присвячений серіалу «Друзі».