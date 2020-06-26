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    У світі

    Компанія Microsoft закриває свої роздрібні магазини

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    Компанія Microsoft закриває свої роздрібні магазини і переходить в онлайн - Компанія Microsoft закриває свої роздрібні магазини
    Компанія Microsoft закриває свої роздрібні магазини і переходить в онлайн

    Компанія вирішила відмовитися від конкуренції з Apple у роздрібній торгівлі

    Компанія Microsoft назавжди закриває усі свої 83 роздрібні магазини Microsoft Store і йде в онлайн-продажі. Операційні центри у Лондоні, Нью-Йорку, Сіднеї і Редмонді перетворять у центри Microsoft Experience.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    «Наші продажі виросли в Інтернеті, оскільки наш портфель продуктів перетворився здебільшого у цифрові пропозиції, і наша талановита команда довела свій успіх, обслуговуючи клієнтів за межами будь-якого фізичного місця розташування», — заявив віцепрезидент Microsoft Девід Портер.

    Компанія вирішила відмовитися від конкуренції з Apple у роздрібній торгівлі. Microsoft навіть побудувала магазин на 5-й авеню в Нью-Йорку, в декількох кварталах від скляного куба Apple. Але після закриття магазинів через коронавірус вирішила взагалі їх не відкривати.

    Оскільки магазини Microsoft Store закрили наприкінці березня через пандемію Covid-19, команда роздрібної торгівлі допомагала малому бізнесу і освітнім клієнтам перейти у цифрову форму.

    У заяві сказано, що вони навчили сотні тисяч корпоративних і освітніх клієнтів програмному забезпеченню для віддаленої роботи та навчання. Загалом компанія організувала більше 14 000 онлайн-семінарів і літніх таборів і більше 3000 віртуальних випускних.

    Нагадаємо, раніше компанія визнала, що в багатьох випадках апдейти для ОС встановлюються неправильно через помилки в системі. Вони походять через функцію швидкого запуску (Fast Startup), яка активована за замовчуванням в більшості операційних систем. Названа функція заважає установці нових компонентів Windows.

    Apple Microsoft магазин коронавірус
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