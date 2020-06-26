Компанія Microsoft закриває свої роздрібні магазини



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Компанія Microsoft закриває свої роздрібні магазини і переходить в онлайн

Компанія вирішила відмовитися від конкуренції з Apple у роздрібній торгівлі

Компанія Microsoft назавжди закриває усі свої 83 роздрібні магазини Microsoft Store і йде в онлайн-продажі. Операційні центри у Лондоні, Нью-Йорку, Сіднеї і Редмонді перетворять у центри Microsoft Experience.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Наші продажі виросли в Інтернеті, оскільки наш портфель продуктів перетворився здебільшого у цифрові пропозиції, і наша талановита команда довела свій успіх, обслуговуючи клієнтів за межами будь-якого фізичного місця розташування», — заявив віцепрезидент Microsoft Девід Портер.

Компанія вирішила відмовитися від конкуренції з Apple у роздрібній торгівлі. Microsoft навіть побудувала магазин на 5-й авеню в Нью-Йорку, в декількох кварталах від скляного куба Apple. Але після закриття магазинів через коронавірус вирішила взагалі їх не відкривати.

Оскільки магазини Microsoft Store закрили наприкінці березня через пандемію Covid-19, команда роздрібної торгівлі допомагала малому бізнесу і освітнім клієнтам перейти у цифрову форму.

У заяві сказано, що вони навчили сотні тисяч корпоративних і освітніх клієнтів програмному забезпеченню для віддаленої роботи та навчання. Загалом компанія організувала більше 14 000 онлайн-семінарів і літніх таборів і більше 3000 віртуальних випускних.

Нагадаємо, раніше компанія визнала, що в багатьох випадках апдейти для ОС встановлюються неправильно через помилки в системі. Вони походять через функцію швидкого запуску (Fast Startup), яка активована за замовчуванням в більшості операційних систем. Названа функція заважає установці нових компонентів Windows.