Microsoft назвала причину проблемних оновлень Windows



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Microsoft назвала причину проблемних оновлень Windows

Microsoft порадила тимчасово відключити функцію швидкого запуску

Функція швидкого запуску стала причиною проблемних оновлень Windows.

Про це повідомляє видання Windows Latest з посиланням на Microsoft.

Компанія визнала, що в багатьох випадках апдейти для ОС встановлюються неправильно через помилки в системі. Вони походять через функцію швидкого запуску (Fast Startup), яка активована за замовчуванням в більшості операційних систем. Названа функція заважає установці нових компонентів Windows.

За словами Microsoft, завдяки швидкому запуску при виключенні комп'ютера ОС запам'ятовує настройки системи і вивантажує їх в пам'ять при наступному включенні, що дозволяє оперативно завантажити Windows. Однак оновлення, які зазвичай встановлюються при перезавантаженні комп'ютера, можуть бути налаштовані неправильно через те, що ОС починає обробляти інформацію користувача. Журналісти підкреслили, що два системних процеси заважають один одному, що найчастіше призводить до поломок системи.

У своїй заяві компанія зазначила, що найближчим часом має намір виправити помилку оновлень. До цього моменту інженери Microsoft порадили тимчасово відключити функцію швидкого запуску через пункт «Параметри живлення» панелі управління.

В останні місяці користувачі Windows неодноразово скаржилися на збої, що відбулися в результаті оновлень системи. В кінці травня системний апдейт привів до скидання шрифтів Windows і раптового вимкнення комп'ютерів, в квітні власники копій ОС розповіли про видалення особистих даних. Раніше Microsoft випустила оновлення, яке повинно було виправити кілька помилок в системі, однак на ділі апдейт привів до падіння продуктивності комп'ютерів.