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    У світі

    Компанія Universal зняла з прокату фільм після критики Трампа

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    <p>Фільм &laquo;Полювання&raquo; (Hunt) повинен був вийти на&nbsp;екрани у&nbsp;вересні</p> - Компанія Universal зняла з прокату фільм після критики Трампа

    Фільм «Полювання» (Hunt) повинен був вийти на екрани у вересні

    У студії зазначили, що наразі «невідповідний час для виходу фільму про масові вбивства»

    Кінокомпанія Universal Pictures заявила, що скасувала вихід у прокат фільму «Полювання» після критики з боку президента США Дональда Трампа.

    Рішення було прийнято і студією і командою, яка працювала над фільмом. Реліз фільму, який повинен був вийти на екрани 27 вересня, відкладено на невизначений термін.

    У студії зазначили, що наразі «невідповідний час для виходу фільму про масові вбивства».

    Раніше президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на Голлівуд , який «створює ненависть і вважає себе елітою».

    Нагадаємо, 3 серпня у місті Ель-Пасо в штаті Техас 21-річний нападник цілеспрямовано розстріляв відвідувачів торговельного центру Walmart, а потім здався поліції.

    Влада заявляє, що мотивом стрілянини була расова нетерпимість, а федеральна прокуратура розслідує справу як внутрішній тероризм.

    Загальна кількість загиблих унаслідок інциденту - 22.

    Також в результаті стрілянини, яка сталася у ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо), постраждали 26 осіб, загинули дев'ятеро людей.

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликає ввести смертну кару за злочини на ґрунті ненависті.

    До слова, у липні у Сполучених Штатах відновили смертну кару.

    Джерело: Новое Время

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