Компанія Universal зняла з прокату фільм після критики Трампа



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Фільм «Полювання» (Hunt) повинен був вийти на екрани у вересні

У студії зазначили, що наразі «невідповідний час для виходу фільму про масові вбивства»

Кінокомпанія Universal Pictures заявила, що скасувала вихід у прокат фільму «Полювання» після критики з боку президента США Дональда Трампа.

Рішення було прийнято і студією і командою, яка працювала над фільмом. Реліз фільму, який повинен був вийти на екрани 27 вересня, відкладено на невизначений термін.

У студії зазначили, що наразі «невідповідний час для виходу фільму про масові вбивства».

Раніше президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на Голлівуд , який «створює ненависть і вважає себе елітою».

Нагадаємо, 3 серпня у місті Ель-Пасо в штаті Техас 21-річний нападник цілеспрямовано розстріляв відвідувачів торговельного центру Walmart, а потім здався поліції.

Влада заявляє, що мотивом стрілянини була расова нетерпимість, а федеральна прокуратура розслідує справу як внутрішній тероризм.

Загальна кількість загиблих унаслідок інциденту - 22.

Також в результаті стрілянини, яка сталася у ніч на неділю в місті Дейтон (штат Огайо), постраждали 26 осіб, загинули дев'ятеро людей.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликає ввести смертну кару за злочини на ґрунті ненависті.

До слова, у липні у Сполучених Штатах відновили смертну кару.

Джерело: Новое Время