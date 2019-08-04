Стрілянина в Техасі: загинули вже 20 людей, ще понад 20 отримали поранення



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Поліція повідомила про затримання підозрюваного

У результаті стрілянини в торговому центрі в місті Ель-Пасо, штат Техас, загинули 20 людей, ще понад 20 отримали поранення.

Про це повідомив губернатор штату Грег Еббот, передає CNN.

Раніше повідомлялося про 10 загиблих.

Троє загиблих — мексиканці, ще шість громадян цієї країни постраждали в результаті стрілянини. Про це повідомляє Reuters з посиланням на президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора і МЗС держави.

Повідомлення про стрілянину в районі торгового центру Cielo Vista Mall надійшли в поліцію 3 серпня близько 11:00 за місцевим часом (20:00 за київським).

Поліція повідомила про затримання підозрюваного. Його ім'я правоохоронці не назвали, але уточнили, що йдеться про чоловіка у віці близько 20 років.

За даними CNN, це 21-річний Патрік Крузіус. Канал KTSM 9 опублікував в Twitter фото, на якому видно, як він входить в торговий центр з автоматом в руках.