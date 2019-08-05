Кривава стрілянина в Огайо: однією із жертв стала сестра стрілка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Беттс було 22 роки

Меган навчалася в університеті Райт

Серед жертв Коннора Беттса, який влаштував стрілянину у місті Дейтон в Огайо, виявилася його сестра Меган Беттс.

Про це повідомляє Dayton Daily News.

Зазначається, що 22-річна Меган була студенткою Державного університету Райт. Вона мала завершити навчання у 2020 році.

В електронному листі, надісланому студентам, співробітникам та викладачам університету Райт, повідомляється, що у стрілянині загинули двоє членів університетської спільноти. Окрім Меган Беттс, жертвою вбивці став 30-річний Логан Тернер, який є випускником цього вишу.

Загалом, серед дев'яти загиблих у стрілянині - п'ятеро чоловіків та четверо жінок.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня в американському місті Дейтон, штат Огайо, сталася стрілянина в барі. Чоловік у бронежилеті зі свого АК-47 вбив дев'ять людей і поранив 27.

Нападник був ліквідований.

Це другий випадок стрілянини в США за добу: раніше в результаті нападу на торговий центр Walmart в Ель-Пасо (штат Техас) загинули 20 людей, 26 поранені, багато з них перебувають у важкому стані в лікарнях.

Поліція затримала стрілка, яким виявився 21-річний американець Патрік Крузіос. До нападу він опублікував у Twitter маніфест, у якому підтримав теракт, що стався в березні у мечеті в Новій Зеландії, і заявив, що через мігрантів страждає культура й економіка США.

Джерело: ТСН