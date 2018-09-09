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    У світі

    Кортеж президента Молдови зіткнувся із вантажівкою. Одна машина перекинулася

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    Машина з кортежу президента Молдови - Кортеж президента Молдови зіткнувся із вантажівкою. Одна машина перекинулася
    Фото: Ion Balan / Facebook
    Машина з кортежу президента Молдови

    Президент Молдови був госпіталізований

    Вдень 9 вересня на трасі Кишинів- Келераш дві машини з президентського кортежу Ігоря Додона потрапили в аварію. В одному з автомобілів знаходився президент і двоє членів його сім'ї. Про це повідомляє NewsMaker.

    Один з автомобілів кортежу зіштовхнувся з вантажівкою птахофабрики і перекинувся.

    Прес-секретар поліції Маріана Беціву розповіла, що президент Додон і двоє членів його сім'ї були в одній з машин. Вони були госпіталізовані в лікарню швидкої допомоги. Хто саме з його сім'ї був в машині, прес-секретар не змогла уточнити.

    Прес-секретар президента Максим Лебединський повідомив на своїй сторінці в Facebook, що «президент почуває себе добре і медична допомога йому не знадобилася».

    Нагадаємо, так званий прем'єр-міністр невизнаної республіки Абхазії Геннадій Гагулія загинув у суботу в результаті ДТП в Гудаутському районі.

    ДТП Молдова машини президент
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