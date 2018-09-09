«Прем'єр-міністр» Абхазії розбився в ДТП
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Кортеж, в якому їхав Геннадій Гагулія, повертався з Сирії
Так званий прем'єр-міністр невизнаної республіки Абхазії Геннадій Гагулія загинув у суботу в результаті ДТП в Гудаутському районі.
Як повідомляє російський «Интерфакс, кортеж, в якому їхав Гагулія, повертався з Сирії, де з візитом перебував «президент» Абхазії.
Відповідну інформацію виданню надали в «адміністрації президента» Абхазії.
Геннадій Гагулія народився в 1948 році. Він уже обіймав посаду «прем'єр-міністра» Абхазії в 1995-1997 роках і 2002-2003 роках. У 2003-2004 роках був «керівником адміністрації президента» Абхазії, з 2004 року до призначення «прем'єр-міністром» був «президентом торгово-промислової палати республіки».
Абхазія - автономна республіка у складі Грузії, де-факто перебуває під окупацією самопроголошеної «Республіки Абхазії» і контролюється Росією.
До слова, у суботу ввечері в Одесі сталася жахлива ДТП: п’ятеро осіб травмовано, двоє – загинули.