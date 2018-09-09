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    У світі

    «Прем'єр-міністр» Абхазії розбився в ДТП

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    Так званий прем'єр-міністр Абхазії Геннадій Гагулія&nbsp; - «Прем'єр-міністр» Абхазії розбився в ДТП
    Так званий прем'єр-міністр Абхазії Геннадій Гагулія 

    Кортеж, в якому їхав Геннадій Гагулія, повертався з Сирії

    Так званий прем'єр-міністр невизнаної республіки Абхазії Геннадій Гагулія загинув у суботу в результаті ДТП в Гудаутському районі.

    Як повідомляє російський «Интерфакс, кортеж, в якому їхав Гагулія, повертався з Сирії, де з візитом перебував «президент» Абхазії.

    Відповідну інформацію виданню надали в «адміністрації президента» Абхазії.

    Геннадій Гагулія народився в 1948 році. Він уже обіймав посаду «прем'єр-міністра» Абхазії в 1995-1997 роках і 2002-2003 роках. У 2003-2004 роках був «керівником адміністрації президента» Абхазії, з 2004 року до призначення «прем'єр-міністром» був «президентом торгово-промислової палати республіки».

    Абхазія - автономна республіка у складі Грузії, де-факто перебуває під окупацією самопроголошеної «Республіки Абхазії» і контролюється Росією.

    До слова, у суботу ввечері в Одесі сталася жахлива ДТП: п’ятеро осіб травмовано, двоє – загинули.

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