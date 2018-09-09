«Прем'єр-міністр» Абхазії розбився в ДТП



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Так званий прем'єр-міністр Абхазії Геннадій Гагулія

Кортеж, в якому їхав Геннадій Гагулія, повертався з Сирії

Так званий прем'єр-міністр невизнаної республіки Абхазії Геннадій Гагулія загинув у суботу в результаті ДТП в Гудаутському районі.

Як повідомляє російський «Интерфакс, кортеж, в якому їхав Гагулія, повертався з Сирії, де з візитом перебував «президент» Абхазії.

Відповідну інформацію виданню надали в «адміністрації президента» Абхазії.

Геннадій Гагулія народився в 1948 році. Він уже обіймав посаду «прем'єр-міністра» Абхазії в 1995-1997 роках і 2002-2003 роках. У 2003-2004 роках був «керівником адміністрації президента» Абхазії, з 2004 року до призначення «прем'єр-міністром» був «президентом торгово-промислової палати республіки».

Абхазія - автономна республіка у складі Грузії, де-факто перебуває під окупацією самопроголошеної «Республіки Абхазії» і контролюється Росією.

До слова, у суботу ввечері в Одесі сталася жахлива ДТП: п’ятеро осіб травмовано, двоє – загинули.