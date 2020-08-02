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    У світі

    Космічний корабель Маска повертається на Землю: відео

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    Crew Dragon&nbsp; відстикувався від МКС - Космічний корабель Маска повертається на Землю: відео
    Crew Dragon  відстикувався від МКС

    На борту корабля перебувають два астронавта NASA

    Космічний корабель Crew Dragon, що належить компанії SpaceX  Ілона Маска, в автоматичному режимі відстикувався від МКС, щоб повернутися на Землю.

    Сайт NASA веде пряму трансляцію.

    На борту корабля перебувають два астронавта NASA Боб Бенкен і Даг Херлі.

    Crew Dragon опиниться на Землі після 19-ї години. Космічний апарат повинен приводнитися в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

    Як відомо, у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

    Президент США Дональд Трамп назвав запуск Crew Dragon «тріумфальним поверненням до зірок».

    Вперше з 2011 року космонавти NASA полетіли на міжнародну космічну станцію на кораблі США, а не на російському «Союзі».

    США корабель NASA
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