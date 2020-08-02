Космічний корабель Маска повертається на Землю: відео

Космічний корабель Маска повертається на Землю: відеотрансляція
На борту корабля перебувають два астронавта NASA
Космічний корабель Crew Dragon, що належить компанії SpaceX Ілона Маска, в автоматичному режимі відстикувався від МКС, щоб повернутися на Землю.
Сайт NASA веде пряму трансляцію.
На борту корабля перебувають два астронавта NASA Боб Бенкен і Даг Херлі.
Crew Dragon опиниться на Землі після 19-ї години. Космічний апарат повинен приводнитися в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.
Як відомо, у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.
Президент США Дональд Трамп назвав запуск Crew Dragon «тріумфальним поверненням до зірок».
Вперше з 2011 року космонавти NASA полетіли на міжнародну космічну станцію на кораблі США, а не на російському «Союзі».