Космічний корабель Маска повертається на Землю: відео трансляція



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Crew Dragon відстикувався від МКС

На борту корабля перебувають два астронавта NASA

Космічний корабель Crew Dragon, що належить компанії SpaceX Ілона Маска, в автоматичному режимі відстикувався від МКС, щоб повернутися на Землю.

Сайт NASA веде пряму трансляцію.

На борту корабля перебувають два астронавта NASA Боб Бенкен і Даг Херлі.

Crew Dragon опиниться на Землі після 19-ї години. Космічний апарат повинен приводнитися в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Як відомо, у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

Президент США Дональд Трамп назвав запуск Crew Dragon «тріумфальним поверненням до зірок».

Вперше з 2011 року космонавти NASA полетіли на міжнародну космічну станцію на кораблі США, а не на російському «Союзі».