Історичний момент: NASA і SpaceX вперше відправили астронавтів на МКС

Сьогодні стався перший в історії пілотований політ приватної компанії і перший американський пілотований політ з 2011 року

У суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

Вперше на Міжнародну космічну станцію астронавти відправилися на транспорті, створеному приватною компанією SpaceX бізнесмена Ілона Маска в кооперації з NASA.

Політ став частиною другого етапу програми NASA і компанії Ілона Маска SpaceX з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів.

Despite all the bad going on in the world, today we sent astronauts to space once again. And that’s pretty damn awe-inspiring. Go aerospace! Go science! pic.twitter.com/F8sfaRZ1FT #LaunchAmerica #NASA