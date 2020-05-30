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    Історичний момент: NASA і SpaceX вперше відправили астронавтів на МКС

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    <p>На борту космічного корабля перебувають два досвідчених астронавти, які двічі літали на Space Shuttle</p> - Історичний момент: NASA і SpaceX вперше відправили астронавтів на МКС

    На борту космічного корабля перебувають два досвідчених астронавти, які двічі літали на Space Shuttle

    Сьогодні стався перший в історії пілотований політ приватної компанії і перший американський пілотований політ з 2011 року

    У суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

    Вперше на Міжнародну космічну станцію астронавти відправилися на транспорті, створеному приватною компанією SpaceX бізнесмена Ілона Маска в кооперації з NASA.

    Політ став частиною другого етапу програми NASA і компанії Ілона Маска SpaceX з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів.

    Перший ступінь ракети вже повертається на Землю.

    На борту корабля перебувають два досвідчених астронавти, які двічі літали на човниках Space Shuttle: 49-річний пілот Роберт «Боб» Льюїс Бенкен і 53-річний командир Даглас «Даг» Джеральд Херлі.

    Таким чином сьогодні стався перший в історії пілотований політ приватної компанії і перший американський пілотований політ з 2011 року. У разі успіху польоту «Роскосмос» втратить контракти, які принесли йому $ 4 млрд за дев’ять років, а Ілон Маск застовпить за собою місце головного космічного підрядника NASA.

    Запланована місія повинна перевірити систему транспортування екіпажу компанії, в тому числі стартовий майданчик, ракету, космічний корабель, експлуатаційні можливості.

    Теоретично, Crew Dragon може залишатися на орбіті близько 110 днів, але конкретна тривалість польоту буде визначена вже на станції, враховуючи готовність наступного запуску комерційного екіпажу.

    Максимально, Crew Dragon може бути на орбіті 210 днів.

    Нагадаємо, 27 травня історичний запуск космічного корабля Dragon Crew перенесли через погоду. Рішення про скасування було прийнято за 16 хвилин до запланованого старту.

    До слова, сьогодні прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.
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