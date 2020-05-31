Трамп назвав запуск Crew Dragon «тріумфальним поверненням до зірок»



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Дональд Трамп разом із віце-президентом Майком Пенсон спостерігали за запуском космічного корабля Crew Dragon

На думку президента США, американські космічні ракети стали «кращими в світі»

Американський президент Дональд Трамп назвав «тріумфальним поверненням до зірок» запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon компанії Space X.

«Ми зібралися в цьому чудовому місці не тільки для того, щоб відзначити запуск нового космічного корабля, але і щоб відзначити сміливе і тріумфальне повернення до зірок. Це особливий день», - сказав глава Білого дому на брифінгу на мисі Канаверал.

За словами Трампа, попередні президенти США поставили національну космічну галузь «в залежність від іноземних країн», але більше такого не станеться.

На думку президента США, американські космічні ракети стали «кращими в світі».

Зазначимо, що Дональд Трамп разом із віце-президентом Майком Пенсон спостерігали за запуском космічного корабля Crew Dragon.

Як відомо, у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

Вперше на Міжнародну космічну станцію астронавти відправилися на транспорті, створеному приватною компанією SpaceX бізнесмена Ілона Маска в кооперації з NASA.

У разі успіху польоту «Роскосмос» втратить контракти, які принесли йому $ 4 млрд за дев’ять років, а Ілон Маск застовпить за собою місце головного космічного підрядника NASA.

У «Роскосмосі» вже відреагували на запуск американського корабля Crew Dragon,

Нагадаємо, 27 травня історичний запуск космічного корабля Dragon Crew перенесли через погоду. Рішення про скасування було прийнято за 16 хвилин до запланованого старту.

До слова, 30 травня прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.