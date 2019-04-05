Кожна четверта установа охорони здоров’я у світі не обладнана системою водопостачання



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ООН закликала світову спільноту поліпшити водопостачання, санітарно-гігієнічні умови в лікарнях і медпунктах

Кожен 4 медичний заклад у світі не має системи подачі чистої води, а кожен 5 – належної санітарної служби. Про це повідомляє zik.ua, посилаючись на звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), опублікований 3 квітня.

Підкреслюється, що «базові послуги водопостачання», під якими мається на увазі подача чистої води безпосередньо в лікувальний заклад, відсутні в 25% лікарень і медпунктів, а «базові санітарні послуги», що передбачають наявність роздільних туалетів для чоловіків і жінок, для людей з обмеженою мобільністю і для персоналу, – в 20%. Окрім цього, «у багатьох центрах охорони здоров’я немає основного обладнання для гігієни рук та безпечного розділення і знищення відходів лікувальної діяльності».

«Ці послуги виключно важливі для запобігання інфекцій, зменшення поширення антимікробної резистентності, для якісного лікування, і особливо – для безпечних пологів», – нагадують ВООЗ і ЮНІСЕФ. У країнах, віднесених ООН до групи «найменш розвинених», лише 55% клінік і медпунктів мають «базові послуги водопостачання». Автори звіту нагадують, що 20% дітей у світі, а це 17 млн на рік, народжується саме в таких державах.

Понад мільйон смертей у світі щорічно викликані відсутністю належної чистоти під час пологів. Від інфекцій помирають 26% новонароджених і 11% породіль. Згідно зі статистикою ЮНІСЕФ, у 2017 році щодня в світі вмирали близько 7 тис. новонароджених – в основному внаслідок антисанітарних умов, у яких проводилися пологи, у тому числі сепсису.

«Послуги водопостачання, санітарно-гігієнічні стандарти в установах охорони здоров’я – це базові вимоги для запобігання інфекції та контролю за нею, а також для якісного лікування», - запевнив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він закликав світову спільноту підтримати акцію, покликану поліпшити стан справ у цій сфері.

Нагадаємо, що з 4 до 5 квітня у Києві буде проводитися профілактична промивка мереж Водоканалу.