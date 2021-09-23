Країни ГУАМ посилюють співпрацю: оприлюднено деталі

Молдова головуватиме у ГУАМ наступного року

Міністри закордонних справ України, Молдови, Азербайджану та Грузії домовилися про створення групи стратегічних комунікацій у рамках організації ГУАМ. Про це повідомив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску на своїй сторінці Facebook, передає «Главком».

«Ми спілкувалися в Нью-Йорку з міністрами закордонних справ Грузії, України та Азербайджану у форматі країн-членів ГУАМ… У цьому контексті було підписано рішення про створення постійної групи ГУАМ у сфері стратегічної комунікації, що сприятиме підвищенню впізнаваності організації, а також популяризації її іміджу за допомогою різних засобів, пов'язаних з цифровою дипломатією та громадськістю спілкування», – повідомив Попеску.

Міністр закордонних справ також відзначив, що Молдова головуватиме у ГУАМ наступного року й організація має намір розширювати відносини з іншими державами задля посилення уваги до зони ГУАМ.

Як повідомляв «Главком», президентка Молдови Майя Санду закликала під час свого виступу на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН вивести російські війська з території Молдови.

ГУАМ – регіональна організація, заснована у 1997 році Грузією, Україною, Азербайджаном та Молдовою, діяльність якої спрямована на посилення економічного співробітництва та посилення демократії у регіоні.

Нещодавно стало відомо, що до 2023 року країни ГУАМ створять єдиний кіберцентр.

Нагадаємо, у березні 2017 року країни ГУАМ домовилися про створення Зони вільної торгівлі.