До 2023 року країни ГУАМ створять єдиний кіберцентр, – нардеп

Юраш: «Історія з кіберцентром затягнулася і через пандемію, але наше завдання зараз довести це питання до реалізації»

Створення кіберцентру має завершитися до чергової парламентської асамблеї

До наступного засідання парламентської асамблеї ГУАМ, яка відбудеться за два роки у Києві, планується завершити створення єдиного кіберцентру країн організації (Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан). Про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів народний депутат України, представник України у парламентській асамблеї ГУАМ, депутат від «Слуги народу» Святослав Юраш.

«Ми хочемо, щоб до кінця парламентського строку запрацював кіберцентр ГУАМу. Крім формальних питань, які ми погоджуємо під час офіційних зустрічей, ми хочемо створити інституції. Ще у 2016 році ми мали згоду всіх сторін на створення цієї інституції. І створення цього кіберцентру має відбутися потугами наших спецслужб. Історія з кіберцентром затягнулася і через пандемію, але наше завдання зараз довести це питання до реалізації», – розповів Юраш.

Нардеп відмітив, що створення кіберцентру має завершитися через два роки до чергової парламентської асамблеї, яка відбудеться у Києві у 2023 році.

«Моє завдання через два роки, коли в Києві проходитиме асамблея (ГУАМ у – ред.) запропонувати реформу та пожвавити цей організм», – додав він.

Нагадаємо, у березні 2017 року країни ГУАМ домовилися про створення Зони вільної торгівлі.

Тим часом, партія «Слуга народу» восени анонсувала масштабний форум. За словами голови партії Олександра Корнієнко, на заході планують зібрати більше семи тисяч місцевих депутатів від політичної сили.

«Восени у нас запланований дуже серйозний захід – це буде навіть більше, ніж з’їзд. Хочемо зібрати всіх наших місцевих депутатів. Це – понад сім тисяч осіб», – наголосив Корнієнко.

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