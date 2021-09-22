Президентка Молдови в ООН закликала Росію вивести війська з Придністров'я

Президентка Молдови висловила занепокоєння з приводу погіршенням безпекової ситуації в Чорноморському регіоні

Молдова вимагає від Росії вивести війська, озброєння та боєприпаси з території Придністровського регіону республіки. Про це заявила президент Молдови Мая Санду на 76-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає Укрінформ.

«У дусі конституційного нейтралітету Молдови та міжнародного права я також хотіла би повторити, що наша позиція щодо повного та беззастережного виведення російських військ залишається незмінною. Це включає вивезення або знищення боєприпасів зі складів у Колбасній, які становлять загрозу безпеці та навколишньому середовищу регіону загалом. Ми розраховуємо на підтримку міжнародної спільноти у цьому», – наголосила Санду.

Вона запевнила, що Республіка Молдова залишається твердою прихильницею мирного та політичного врегулювання конфлікту в Придністровському регіоні «на основі суверенітету та територіальної цілісності Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів«.

Президентка Молдови також висловила занепокоєння з приводу погіршенням безпекової ситуації в Чорноморському регіоні.

Як повідомлялось, згідно із законодавством Молдови, Придністров'я має статус автономного територіального утворення з особливим правовим статусом. Його незалежності не визнає жодна країна-член ООН.

На території Придністров'я дислоковані частини 14-ї російської армії. На Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року РФ зобов'язалася вивести до кінця 2002 року з території Придністров'я свою групу військ і боєприпаси (на складах у селі Колбасна Рибницького району зберігаються понад 20 тисяч тонн боєприпасів), але це так і не було зроблено.

В травні 2017 року Конституційний суд Молдови ухвалив, що перебування російських збройних сил на території Придністров'я суперечить нейтралітету держави.