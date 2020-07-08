У Москві поліція затримала Ксенію Собчак і 20 журналістів



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Ксенію Собчак затримали на акції на підтримку «шпигуна» Сафронова

Всього на акції було затримано більше 20 осіб, серед яких багато журналістів

Біля будівлі Федеральної служби безпеки РФ затримали 20 журналістів, які вийшли на пікет проти затримання колишнього колеги і радника глави Роскосмосу Івана Сафронова, звинуваченого в державній зраді.

Про це повідомляє Медіазона.

Повідомляється, що серед затриманих - Маріанна Біленька (оглядач «Комерсанта»), Галина Сахаревич (колишній співробітник «Комерсанта») Микита Гірін (колишній журналіст «Нової газети»), співробітники «Комерсанта« Олена Черненко, Христина Дюрягин і Олександр Черних, а також Ольга Чуракова, яка працює в інтернет-виданні «Проект».

Також затримали кореспондента Reuters Поліну Микільську, журналісток Анну Зіброву, Галину Сахаревич і Майю Сєдову, співробітницю Transparency International Дарину Бурлакову.

Блогера Ксенію Собчак, яка приїхала до будівлі МВС нібито по роботі, теж затримали. Коли вели Собчак, штовхнули журналістку Анастасію Ольшанську, вона вдарилася головою. Поліція викликала їй швидку. Попередній діагноз - струс мозку.

Раніше повідомлялося, що 7 липня Москві затримали радника глави Роскосмосу Івана Сафронова.

Іван Сафронов був затриманий оперативниками ФСБ вранці 7 липня. У російській спецслужбі заявили, що журналіст збирав і передавав спецслужбі однієї з країн НАТО відомості про військово-технічне співробітництво, оборону і безпеку Росії.

Журналіст майже 15 років писав про військово-промисловий комплекс та космічну галузь, а в травні 2020 року перейшов на роботу в «Роскосмос», де став працювати радником голови державної корпорації Дмитра Рогозіна.