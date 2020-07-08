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    У світі

    Суд у Москві заарештував журналіста Сафронова у справі про державну зраду

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    Затримання Івана Сафронова, Москва, 7 липня 2020 року - Суд у Москві заарештував журналіста Сафронова у справі про державну зраду
    Затримання Івана Сафронова, Москва, 7 липня 2020 року

    Журналіст майже 15 років писав про військово-промисловий комплекс та космічну галузь, а в травні 2020 року перейшов на роботу в «Роскосмос»

    Суд у Москві 7 липня заарештував журналіста і радника голови «Роскосмосу» Івана Сафронова в справі про державну зраду.

    Сафронов заарештований до 6 вересня.

    Засідання, на якому обирався запобіжний захід, починалося у відкритому режимі. Пізніше його закрили за клопотанням слідчого.

    Офіційні звинувачення журналістові, за словами його адвоката, ФСБ планує пред’явити 13 липня.

    Іван Сафронов був затриманий оперативниками ФСБ вранці 7 липня. У російській спецслужбі заявили, що журналіст збирав і передавав спецслужбі однієї з країн НАТО відомості про військово-технічне співробітництво, оборону і безпеку Росії.

    Журналіст майже 15 років писав про військово-промисловий комплекс та космічну галузь, а в травні 2020 року перейшов на роботу в «Роскосмос», де став працювати радником голови державної корпорації Дмитра Рогозіна.

    Росія суд ФСБ журналіст
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