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    Латвія переведе навчання у школах на державну мову

    Переведення на навчання тільки латвійською мовою почнеться з 1 вересня 2019 року
    Кабінет міністрів Латвії схвалив у вівторок, 23 січня, переведення державних шкіл на державну мову, передає Delfi. Згідно з рішенням, в загальноосвітніх навчальних закладах впроваджується поступове переведення на навчання тільки латвійською мовою, починаючи з 1 вересня 2019 року. Уряд підтримав поправки до закону про освіту і до закону про
    • Сьогодні, 18:58
    • Розсилка
    Foto: Shutterstock

    Переведення на навчання тільки латвійською мовою почнеться з 1 вересня 2019 року

    Кабінет міністрів Латвії схвалив у вівторок, 23 січня, переведення державних шкіл на державну мову, передає Delfi.

    Згідно з рішенням, в загальноосвітніх навчальних закладах впроваджується поступове переведення на навчання тільки латвійською мовою, починаючи з 1 вересня 2019 року. Уряд підтримав поправки до закону про освіту і до закону про загальну освіту, згідно з якими перехід на навчання латвійською мовою повинен бути завершений у 2021/2022 навчальному році.

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    Також міністр освіти і науки Латвії Карліс Шадурскіс сказав, що його відомство буде займатися виконанням міжнародних зобов'язань щодо забезпечення освіти нацменшин. В тому числі, буде забезпечено необхідне фінансування навчальних закладів, які впроваджують програми освіти нацменшин.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні оголосили графік основної та додаткової сесій ЗНО у 2018 році, російську мову до переліку предметів не включили.

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    мова Латвія
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