Оприлюднено графік основної та додаткової сесій ЗНО у цьому році

Реєстрація осіб для участі в ЗНО триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року

Директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій заявляє, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2018 році триватиме з 22 травня до 23 червня, додаткова - з 2 до 11 липня. [READ_MORE] «Основна сесія має розпочатися 22 травня зовнішнім незалежним оцінюванням з математики і триватиме до 13



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Реєстрація осіб для участі в ЗНО триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року

Директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій заявляє, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2018 році триватиме з 22 травня до 23 червня, додаткова - з 2 до 11 липня.

«Основна сесія має розпочатися 22 травня зовнішнім незалежним оцінюванням з математики і триватиме до 13 червня ЗНО з хімії», - сказав він на прес-конференції в Києві у вівторок.

Тестування з математики відбудеться 22 травня, української мови та літератури - 24 травня, іспанської, німецької, французької мов - 29 травня, англійської мови - 1 червня, біології - 4 червня, історії України - 6 червня, географії - 8 червня, фізики - 11 червня, хімії - 13 червня.

Таким чином, у 2018 році не передбачено тестування з російської мови.

Карандій уточнив, що реєстрація осіб для участі в ЗНО триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року. Змінювати реєстраційні дані учасника буде можна до 2 квітня 2018 року.

Тестування можна проходити максимум з 4 предметів.

При цьому Карандій зазначив, що для учнів шкіл і класів із поглибленим вивченням іноземної мови при визначенні оцінки державної підсумкової атестації враховуватимуть усі завдання тесту, а для простих шкіл і класів - лише до 33-го завдання.