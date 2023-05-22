Легіон «Свобода Росії» заявив про «звільнення» села в Бєлгородській області

Легіон «Свобода Росії» та «РДК» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки»

У Грайворон зайшли передові загони легіону

Легіон «Свобода Росії» 22 травня заявив, що разом із «Російським добровольчим корпусом» вони «повністю звільнили» населений пункт Козинка в Бєлгородській області. Про це йдеться у Telegram-каналі легіону.

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Крім того, у Грайворон зайшли передові загони.

«Рухаємося далі», – ідеться в повідомленні.

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Перші прапори вільної Росії фото: Легіон «Свобода Росії» / Telegram-канал

Також вони звернулися до жителів Бєлгородської області.

«Мешканці прикордонних регіонів! Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся: ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько», – пише легіон.

Тим часом росзмі повідомляють про евакуацію в селі Глотово до села Гора-Поділ.

Раніше повідомлялося, що російський добровольчий корпус знищив прикордонний пункт на Бєлгородщині.