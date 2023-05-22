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У Бєлгородській області лунає повітряна тривога, оголошено евакуацію (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Бєлгородській області лунає повітряна тривога, оголошено евакуацію (відео)
Влада Бєлгорода проводить екстрене засідання
фото ілюстративне

Росія заявляє, що на кордоні Бєлгородської області нібито триває бій

У Росії розпочалась паніка. В Бєлгороді лунає сигнал повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Також в області оголошено евакуацію.

Тим часом у мережі з'явилися відео, на якому, нібито невідомі танки заїжджають на територію РФ через КПП «Грайворон».

Тим часом Росія заявляє, що на кордоні Бєлгородської області біля села Дронівка нібито триває якийсь бій. А також помічено дрони.

Влада Бєлгорода проводить екстрене засідання.

Раніше повідомлялося, що російський добровольчий корпус знищив прикордонний пункт на Бєлгородщині.

Теги: росія війна Україна

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