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Російський добровольчий корпус знищив прикордонний пункт на Бєлгородщині (відео)

glavcom.ua
Російський добровольчий корпус знищив прикордонний пункт на Бєлгородщині (відео)
Російський добровольчий корпус перебуває на території Бєлгородської та Брянської областей
фото: скріншот з відео телеграм-каналу Реальная Война

За словами воїнів, це вже третій рейд на територію РФ

Російський добровольчий корпус (РДК) знищив прикордонний пункт на Бєлгородщині. Про це повідомляють бійці російського добровольчого корпусу.

За словами воїнів, це вже третій рейд на територію РФ цього разу біля села Безлюдівка Білгородської області.

Також РДК пишуть, що «гуляють» не лише на території Бєлгородської, а й на території Брянської області.

«Бійці РДК знову у Росії! Приєднуйтесь до нашої боротьби! Добудемо Батьківщину!» – йдеться в дописі.

Також повідомляється, що це перші результати заходу у Бєлгородській області російських добровольців.

За попередніми даними, є десятки вбитих та поранених окупантів.

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» опублікував відео, у якому звертається до росіян та закликає «не боятися, бо легіон повертається додому».

Пізніше військові також опублікували допис із закликом росіян залишатися вдома та не чинити опір.

До слова, дружини, дочки та матері мобілізованих з Тюменської області та Ямало-Ненецького автономного округу (ЯНАО) записали відеозвернення до влади: вони скаржаться, що їх чоловіків кидають на «першу лінію оборони» без будь-якої вогневої підтримки, не нараховують додаткові виплати за виконання таких бойових завдань, а приставлені до них командири так званої «ДНР» називають їх «гарматним м'ясом». Самі мобілізовані тим часом просять усіх небайдужих скинутися на шоломи, засоби захисту та дрони.

Теги: війна росіяни росія

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Російський добровольчий корпус знищив прикордонний пункт на Бєлгородщині (відео)
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