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    У світі

    Лідери Польщі та Словаччини виступили за євроінтеграцію України

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    Лідери Польщі та Словаччини виступили за євроінтеграцію України
    Фото: Krzysztof Sitkowski

    Новообрана президент Словаччини сьогодні відвідала Варшаву

    Президенти Польщі і Словаччини обсудили ситуацію в Україні. Глава Польщі Анджей Дуда під час прес-конференції повідомив, що вони разом із Чапутовою мають спільний погляд на це питання.

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    «Ми обидва переконані, що повинні підтримати Україну в її прагненні до стабільності, зберегти повний суверенітет, повну незалежність, а значить і припинити окупацію Донбасу, Луганська і Криму, але перш за все - до здійснення реформ, проєвропейської діяльності. Україна. Дуже важливо, що Україна повинна наближатися до країн ЄС і євроатлантичної спільноти у всіх відношеннях», - сказав президент Польщі.

    Дуда також висловив вдячність Чапутовій, що вона після обрання на посаду президента Словаччини свої перші закордонні візити здійснює до країн Вишеградської групи.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський може зустрітися з Дональдом Трампом в Варшаві 1 вересня.

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    Польща Словаччина Анджей Дуда
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