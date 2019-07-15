Лідери Польщі та Словаччини виступили за євроінтеграцію України



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Фото: Krzysztof Sitkowski

Новообрана президент Словаччини сьогодні відвідала Варшаву

Президенти Польщі і Словаччини обсудили ситуацію в Україні. Глава Польщі Анджей Дуда під час прес-конференції повідомив, що вони разом із Чапутовою мають спільний погляд на це питання.

«Ми обидва переконані, що повинні підтримати Україну в її прагненні до стабільності, зберегти повний суверенітет, повну незалежність, а значить і припинити окупацію Донбасу, Луганська і Криму, але перш за все - до здійснення реформ, проєвропейської діяльності. Україна. Дуже важливо, що Україна повинна наближатися до країн ЄС і євроатлантичної спільноти у всіх відношеннях», - сказав президент Польщі.

Дуда також висловив вдячність Чапутовій, що вона після обрання на посаду президента Словаччини свої перші закордонні візити здійснює до країн Вишеградської групи.

Нагадаємо, Володимир Зеленський може зустрітися з Дональдом Трампом в Варшаві 1 вересня.