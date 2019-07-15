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    Політика

    Зеленський може провести першу зустріч з Трампом в Польщі

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    Зеленський може зустрітись з Трампом майже на 100-й день свого президентства - Зеленський може провести першу зустріч з Трампом в Польщі
    Зеленський може зустрітись з Трампом майже на 100-й день свого президентства
    Фото: Офіс президента

    Перша зустріч президентів США та України може відбутися 1 вересня

    Лідери багатьох країн приїдуть до Польщі з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни 1 вересня. Серед них будуть президенти України та США, які можуть провести зустріч. Про це повідомляє польська Rzeczpospolita з посиланням на українські джерела

    Президент України Володимир Зеленський 1 і 2 вересня перебуватиме з робочим візитом у Польщі. Дональд Трамп приїде на два дні, 31 серпня і 1 вересня. В цей час президенти обох країн можуть провести переговори.

    «Зеленський старається під час цього візиту провести переговори з президентом США Дональдом Трампом… Це мало би відбутися 1 вересня», - пише польське видання.

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    Запрошення на церемонію 1 вересня було відправлено лідерам країн НАТО, Євросоюзу і Східного партнерства (включно з Білоруссю та Україною). Однак запрошення не прийняв президент Росії Володимир Путін.

    Нагадаємо, напочатку червня президент Польщі Анджей Дуда зустрівся у Брюсселі з Зеленським і запросив його на святкування річниці початку Другої світової війни.

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