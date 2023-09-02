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Лію Ахеджакову через український прапор звинуватили у дискредитації російської армії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Лію Ахеджакову через український прапор звинуватили у дискредитації російської армії
Ахеджакова вийшла на сцену з прапором України і довела росіян до істерики
фото: скріншот із відео

Головне управління МВС Росії по Москві розпочало перевірку щодо актриси

 

Головне управління МВС Росії по Москві розпочало перевірку щодо народної артистки Росії Лії Ахеджакової за статтею про дискредитацію Збройних сил РФ. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ країни-агресора.

Як ідеться в повідомленні, перевірку розпочали після того, як Лія Ахеджакова вийшла на сцену у Бремені з українським прапором. Трапилося це під час виставу за участю актриси.

Раніше російську акторку Лію Ахеджакову, яка відкрито виступає проти війни в Україні, пропонували визнати іноагентом, а також порушити стосовно неї три кримінальні справи, зокрема за статтею про держзраду. 

Також «Главком» писав, що акторка Лія Ахеджакова, яка публічно критикує кремлівську владу за розв’язання війни в Україні, зізналася, що на неї вже лежить донос в прокуратурі.

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Теги: прапор актриса акторка

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