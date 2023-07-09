Лії Ахеджаковій – 85. Мужня актриса, яка пішла проти Путіна: унікальні фото

Ахеджакова не приховує своїх опозиційних щодо чинної російської влади

Сьогодні, 9 липня, день народження святкує радянська і російська акторка театру і кіно, яка палко підтримує Україну – Лія Ахеджакова. Акторці виповнюється 85 років.

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Протягом 46 років вона виходила на сцену театру «Сучасник», а раніше 15 років працювала у Московському театрі юного глядача.

Акторка має безліч звань і нагород, її роботу було відзначено і простими глядачами, і журі різних театральних і кінофестивалів, і урядом. Її фільмографія налічує понад 100 робіт у кіно та серіалах, проте в останні роки Лія Ахеджакова привертала увагу до себе не стільки творчістю, скільки політичними заявами та висловлюваннями, які й призвели до звільнення з театру.

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Акторка відверто підтримує Україну та засуджує путінську війну. Зазначимо, що Лія Ахеджакова не приховує своїх опозиційних щодо чинної російської влади поглядів та неодноразово відкрито висловлювала підтримку Україні у протистоянні з РФ.

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Ахеджакова народилася у місті Дніпро, а під час Великої Вітчизняної війни опинилася з мамою у Красноярському краї.

Мама Лії була акторкою, до війни вона служила у Дніпропетровському театрі імені Горького, а ось рідного батька дівчинка не знала. Його повною мірою зміг замінити вітчим Меджид Ахеджаков, з яким мама Лії познайомилася в евакуації. Після війни вони разом переїхали на батьківщину глави родини до Майкопа. Меджид Ахеджаков удочерив Лію, дав їй своє прізвище та по батькові. Батьки були категорично проти вибору доньки. При її маленькому зростанні і вельми специфічній зовнішності, вона була просто приречена на амплуа травести, та й взагалі навряд чи досягла б великого успіху. Але Лія Ахеджакова навіть чути не хотіла про іншу професію. Вона взагалі була дуже завзятою та наполегливою. Якщо вона вважала себе правою, то ніщо не могло збити її зі шляху. Їй було всього 10, коли важко захворіли на туберкульоз її мама і тітка. Лія написала листа самому Сталіну, попросивши надіслати нові ліки від цієї страшної хвороби, пообіцявши натомість добре вчитися і закінчити школу із золотою медаллю. Ліки, між іншим, до Майкопу прислали з Ризького фармзаводу, куди було направлено листа на виконання, а Лія виконала свою обіцянку і разом із атестатом про середню освіту здобула золоту медаль.

Раніше повідомлялося, що Народну артистку Росії Лію Ахеджакову викликали до Слідчого комітету Росії, де влаштували їй допит в рамках перевірки вистави «Перший хліб» за скаргою громадської організації «Офіцери Росії».

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