Літак військово-повітряних сил Іспанії впав у море, є загиблі
Літак академії ВПС Іспанії під час навчань впав у море поблизу берега провінції Мурсія
В Іспанії розбився літак військово-повітряних сил: в результаті аварії загинули дві людини.
Про це повідомляє ВПС Іспанії у Twitter в середу, 18 вересня.
Зазначається, що літак академії ВПС Іспанії під час навчань впав у море поблизу берега провінції Мурсія вранці 18 вересня. В результаті загинуло двоє пасажирів - інструктор і курсант.
Descansen en Paz Comandante Melero y Alférez Almirón. Que Dios os tenga en vuestra Gloria. #LaMuerteNoEsElFinal #SanJavier pic.twitter.com/F1eqOmn2bK— Madridismo Sureño (@Madridismo1987) 18 сентября 2019 г.
«Командувач Даніель Мелером і учень Роза Марія Альмірон загинули сьогодні вранці в авіакатастрофі в Ла-Манга», - йдеться в повідомленні.
Нещодавно в Колумбії біля міста Попаян розбився літак, в результаті чого загинуло семеро з дев'яти пасажирів, які перебували на борту