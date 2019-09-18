Літак військово-повітряних сил Іспанії впав у море, є загиблі



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В результаті аварії загинуло двоє пасажирів - інструктор і курсант

Літак академії ВПС Іспанії під час навчань впав у море поблизу берега провінції Мурсія

В Іспанії розбився літак військово-повітряних сил: в результаті аварії загинули дві людини.

Про це повідомляє ВПС Іспанії у Twitter в середу, 18 вересня.

Зазначається, що літак академії ВПС Іспанії під час навчань впав у море поблизу берега провінції Мурсія вранці 18 вересня. В результаті загинуло двоє пасажирів - інструктор і курсант.

Descansen en Paz Comandante Melero y Alférez Almirón. Que Dios os tenga en vuestra Gloria. #LaMuerteNoEsElFinal #SanJavier pic.twitter.com/F1eqOmn2bK — Madridismo Sureño (@Madridismo1987) 18 сентября 2019 г.

«Командувач Даніель Мелером і учень Роза Марія Альмірон загинули сьогодні вранці в авіакатастрофі в Ла-Манга», - йдеться в повідомленні.

Нещодавно в Колумбії біля міста Попаян розбився літак, в результаті чого загинуло семеро з дев'яти пасажирів, які перебували на борту