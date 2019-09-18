  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Літак військово-повітряних сил Іспанії впав у море, є загиблі

    • Розсилка
    В результаті аварії загинуло двоє пасажирів - інструктор і курсант - Літак військово-повітряних сил Іспанії впав у море, є загиблі
    В результаті аварії загинуло двоє пасажирів - інструктор і курсант

    Літак академії ВПС Іспанії під час навчань впав у море поблизу берега провінції Мурсія

    В Іспанії розбився літак військово-повітряних сил: в результаті аварії загинули дві людини.

    Про це повідомляє ВПС Іспанії у Twitter в середу, 18 вересня.

    Зазначається, що літак академії ВПС Іспанії під час навчань впав у море поблизу берега провінції Мурсія вранці 18 вересня. В результаті загинуло двоє пасажирів - інструктор і курсант.

    «Командувач Даніель Мелером і учень Роза Марія Альмірон загинули сьогодні вранці в авіакатастрофі в Ла-Манга», - йдеться в повідомленні.

    Нещодавно в Колумбії біля міста Попаян розбився літак, в результаті чого загинуло семеро з дев'яти пасажирів, які перебували на борту

    Читайте також
    авіакатастрофа Іспанія літак смерть курсант
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ