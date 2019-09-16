В Колумбії впав літак з дев’ятьма пасажирами, є загиблі



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В результаті аварії частини літака розлетілися по околицях міста

Управління цивільної авіації Колумбії проводить розслідування щодо встановлення причин аварії

В Колумбії біля міста Попаян розбився літак, в результаті чого загинуло семеро з дев'яти пасажирів, які перебували на борту.

Про це повідомив мер Попаяну Сезар Гомес, а також керівництво цивільної авіації країни.

За словами Гомеса, двоє інших пасажирів отримали поранення і були госпіталізовані, пише Reuters.

Трагедія сталася в неділю, 15 вересня, через кілька хвилин після того, як літак, що належить невеликій місцевій компанії, вилетів з аеропорту Попаяну.

В результаті аварії частини літака розлетілися по околицях міста. Влада скликала робочу групу для надання допомоги постраждалим місцевим мешканцям.

Управління цивільної авіації Колумбії проводить розслідування щодо встановлення причин аварії.

Нагадаємо, двоє людей загинули і ще троє постраждали в авіакатастрофі в американському місті Хендерсон (штат Невада).

Джерело: 112 Україна