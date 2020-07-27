Літак здійснив аварійну посадку у Токіо через попадання блискавки



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Літак здійснив аварійну посадку у Токіо

Приблизно через 20 хвилин після зльоту на висоті 6700 метрів в літак ударила блискавка

Вантажний літак компанії Japan Cargo Airlines здійснив екстрену посадку в токійському аеропорту Наріта через попадання блискавки в фюзеляж.

Про це повідомляє телеканал NHK.

Інцидент стався в ніч з неділі на понеділок. Йдеться про літак Boeing 747, що прямував з Наріти в напрямку американського міста Анкорідж (штат Аляска).

Приблизно через 20 хвилин після зльоту на висоті 6700 метрів в літак ударила блискавка. У підсумку пілоти прийняли рішення повернутися в пункт відправлення.

Ніхто з п’яти членів екіпажу не постраждав. В даний час механіки обстежують літак на предмет пошкоджень.

Нагадаємо, у Львівській області у селі Підгірці Бродівського району 13 червня сталася трагедія – блискавка вбила підлітка. Хлопець випасав в полі худобу.

Як повідомлялося, у Карпатах блискавка вбила туриста зі Львова. Двоє чоловіків у погану погоду вирішили піднятись на гору Грофу, де саме і стався фатальний випадок Рятувальники знайшли тіло загиблого туриста, у нього були явні ураження блискавкою.

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