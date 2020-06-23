На Київщині блискавка знищила господарчу будівлю (фото)



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Від удару блискавки будівля загорілася Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу

У понеділок, 22 червня, у місті Фастів сталося загорання господарчої будівлі внаслідок удару блискавки. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району о 15:55.

На місце виклику було терміново направлено черговий караул 30-ї Державного пожежно-рятувальної частини м. Фастів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Вогнеборцями було встановлено, що полум’ям охоплено господарчу будівлю.

Пожежу було локалізовано о 16:57 та о 17:52 повністю ліквідовано.

На пожежі працювало 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.

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