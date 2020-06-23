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    Новини

    На Київщині блискавка знищила господарчу будівлю (фото)

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    Від удару блискавки будівля загорілася - На Київщині блискавка знищила господарчу будівлю (фото)
    Від удару блискавки будівля загорілася
    Фото: ДСНС

    Рятувальники ліквідували пожежу

    У понеділок, 22 червня, у місті Фастів сталося загорання господарчої будівлі внаслідок удару блискавки. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району о 15:55.

    На місце виклику було терміново направлено черговий караул 30-ї Державного пожежно-рятувальної частини м. Фастів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Вогнеборцями було встановлено, що полум’ям охоплено господарчу будівлю.

    Пожежу було локалізовано о 16:57 та о 17:52 повністю ліквідовано.

    На пожежі працювало 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.

    Як повідомлялося, 22 червня внаслідок погодних умов на житловий будинок с. Красна Слобідка Обухівського району впало дерево. Дерево пошкодило дах приватного будинку. Постраждалих немає.

    Нещодавно у Карпатах блискавка вбила туриста зі Львова.

    У Львівській області у селі Підгірці Бродівського району 13 червня сталася трагедія - блискавка вбила підлітка, який випасав у полі худобу.

    ДСНС Київщина рятувальники будинок негода
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