У Карпатах блискавка вбила туриста з Львова



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Двоє чоловіків у погану погоду вирішили піднятись на гору Грофу

Рятувальники знайшли тіло загиблого туриста, у нього були явні ураження блискавкою

Двоє чоловіків у погану погоду вирішили піднятись на гору Грофу, де саме і стався фатальний випадок.

Як розповів у мережі Фейсбук Віктор Худяк, піднятись на гору двоє туристів вирішили близько 20:00 години. Вони вийшли з будиночку о між горою Грофа і Кінь Грофецький.

Перед цим пройшла потужна гроза, і вже о 20:30-21:00 видно було наближення наступної бурі.

«Близько 21:30 гроза вже наблизилася до г. Грофа......а далі був дзвінок до рятувальників, приблизно в 23:00 години і пояснення туриста, що товариш не повернувся, а його відкинуло блискавкою в сторону, після чого він зійшов до будинку», – пише пан Віктор.

Згодом, рятувальники знайшли тіло загиблого туриста, у нього були явні ураження блискавки, на віддалі 10-15 м від вершини.

Фахівці дали поради, як залишатися у безпеці під час негоди:

Уникайте відкритої місцевості. Як відомо, блискавка зазвичай б’є в найвищу перешкоду на своєму шляху. Самотня людина у полі – це і є та сама найвища перешкода. Ще страшніше опинитися під час грози на підвищеній місцині! Якщо Ви з якоїсь причини залишилися у полі віч-на-віч з грозою, сховайтесь у будь-якому заглибленні: канаві, яру або самому низькому місці поля, сядьте на присядки і пригніть голову.

Уникайте води. Вода – відмінний провідник струму. Удар блискавки поширюється навколо водойми в радіусі 100 метрів. Нерідко вона б’є в береги. Під час грози не можна купатися, ловити рибу. Необхідно подалі відійти від берега. Намагайтеся сховатися.

Під час грози найбезпечніше знаходитися в приміщенні з блискавкозахистом. Якщо гроза застала вас у місті, сховайтеся у магазин, під’їзд або, на крайній випадок, перечекайте грозу під навісом поблизу стіни будівлі.

Не страшно, якщо ви знаходитесь у автомобілі. Закрийте вікно, і стихія до вас не добереться.

Ховаючись під деревами, не забувайте про те, що блискавка найчастіше потрапляє у найвищі із них. Отже, чим менше деревце, під яким ви знайшли притулок, тим краще. Якщо ховається група осіб, то краще присісти, не торкаючись до інших людей.

Якщо ви перебуваєте у приміщенні – закрийте вікна, двері, димоходи та вентиляційні отвори. Не допускайте протягу – це може спровокувати влучення кульової блискавки. У приміщенні слід триматися подалі від вікон, електроприладів, а також труб та іншої металевої сантехніки. Відключіть зовнішні антени і вимкніть з розетки радіоприймачі, телевізори, мікрохвильову піч, комп’ютер – потужні споживачі електроенергії. Не забувайте: під час грози неприпустимо користуватися електроприладами та телефоном.

Остерігайтеся небезпечних предметів. Потрібно пам’ятати, що удар блискавки небезпечний не лише тоді, коли гроза б’є безпосередньо в людину, але й у предмети, що знаходяться поруч. Тому не варто торкатися до всього мокрого, залізного та електроприладів, тому що у такі речі блискавка б’є найчастіше.

Якщо гроза почалася під час Вашого руху на велосипеді або мотоциклі – припиніть рух, покиньте їх і перечекайте грозу на відстані щонайменше 30 метрів від них.

Дуже небезпечно під час грози розмовляти по мобільному телефону. Найкраще під час грози мобільний вимикати. Були випадки, коли вхідний дзвінок ставав причиною потрапляння блискавки.

Під час грози бажано позбутися металевих предметів. Годинник, ланцюжки і навіть розкрита над головою парасолька – потенційні мішені для удару. Відомі випадки удару блискавки по зв’язці ключів, що перебувала у кишені.

Вкрай нерозумно під час грози перебувати поблизу ліній електропередач. Електрика у будь-якому вигляді притягує блискавку. Навіть перебуваючи біля стіни з антеною ви ризикуєте накликати на себе удар з небес.

Для зменшення ймовірності ураження блискавкою тіло людини повинно мати якомога менше контактів з землею. Найбільш безпечною позою вважається наступна: присісти, ступні поставити разом, опустити голову і груди на коліна, руками обхватити коліна. Можна сісти або стати на ізоляційний матеріал: дерево, дошку, намет, спальний мішок, мотузку, рюкзак.

Нагадаємо, 12 червня через сильний буревій та шквальний вітер у Брюховичах Львівської області на дачний будинок впало дерево, внаслідок чого від отриманих травм померла жінка.

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