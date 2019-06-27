  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Макрон хоче стати посередником у переговорах між Іраном і США

    • Розсилка
    Президент Франції Еммануель Макрон - Макрон хоче стати посередником у переговорах між Іраном і США
    Президент Франції Еммануель Макрон

    Президенти Франції і США проведуть переговори в Осаці в п’ятницю

    Президент Франції Еммануель Макрон закликав Іран і далі дотримуватися всіх приписів угоди 2015 року щодо ядерної програми цієї країни. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    При цьому, його іншим пріоритетом є попередження військової ескалації між США і Іраном. Саме ці питання Макрон буде обговорювати завтра під час зустрічі із Дональдом Трампом в Осаці в рамках саміту G20. 

    Очільник Франції згадав свої нещодавні переговори із президентом Ірану Хасаном Роухані. В рамках зустрічі Макрон передав своєму іранському візаві, що для Тегерану буде помилкою спробувати вийти із угоди 2015 року.

    Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану потужною відповіддю аж до знищення в разі будь-якої нової атаки проти Сполучених Штатів. 

    До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном. 

    Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударівпроти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

    Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном. 

    Іран Еммануель Макрон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ