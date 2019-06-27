Макрон хоче стати посередником у переговорах між Іраном і США



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Президент Франції Еммануель Макрон

Президенти Франції і США проведуть переговори в Осаці в п’ятницю

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Іран і далі дотримуватися всіх приписів угоди 2015 року щодо ядерної програми цієї країни. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому, його іншим пріоритетом є попередження військової ескалації між США і Іраном. Саме ці питання Макрон буде обговорювати завтра під час зустрічі із Дональдом Трампом в Осаці в рамках саміту G20.

Очільник Франції згадав свої нещодавні переговори із президентом Ірану Хасаном Роухані. В рамках зустрічі Макрон передав своєму іранському візаві, що для Тегерану буде помилкою спробувати вийти із угоди 2015 року.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану потужною відповіддю аж до знищення в разі будь-якої нової атаки проти Сполучених Штатів.

До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном.

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударівпроти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном.