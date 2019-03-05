Макрон закликає ЄС переглянути Шенгенську зону



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Президент Франції Еммануель Макрон: Ми повинні переглянути Шенгенську зону

Макрон вважає, що необхідно посилити прикордонний контроль у Шенгенській зоні і виконувати певні обов'язки

Президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Європейського союзу про необхідність перегляду Шенгенської зони.

Про це повідомляє «Рбк-Україна» з посиланням на прес-службу президента Франції.

Зокрема, Макрон вважає, що необхідно посилити прикордонний контроль у Шенгенській зоні і виконувати певні обов'язки.

«Ми повинні переглянути Шенгенську зону: всі ті, хто хочуть брати участь, повинні виконувати зобов'язання відповідальності», - заявив французький президент.

Макрон зазначив також, що країнам Шенгенської зони необхідно прийти до єдиних правил надання притулку для біженців.

Нагадаємо, ще в минулому році Макрон заявляв, що підтримує запровадження фінансових санкцій відносно країн Європейського союзу, які відмовляються приймати біженців.

Додамо, що нещодавно Макрон заявив, що країни ЄС, які не беруть участі у вирішенні міграційного кризи, повинні покинути Шенгенську зону.