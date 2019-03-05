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    У світі

    Макрон закликає ЄС переглянути Шенгенську зону

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    Президент Франції Еммануель Макрон:&nbsp;Ми повинні переглянути Шенгенську зону - Макрон закликає ЄС переглянути Шенгенську зону
    Президент Франції Еммануель Макрон: Ми повинні переглянути Шенгенську зону

    Макрон вважає, що необхідно посилити прикордонний контроль у Шенгенській зоні і виконувати певні обов'язки

    Президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Європейського союзу про необхідність перегляду Шенгенської зони.

    Про це повідомляє «Рбк-Україна» з посиланням на прес-службу президента Франції.

    Зокрема, Макрон вважає, що необхідно посилити прикордонний контроль у Шенгенській зоні і виконувати певні обов'язки.

    «Ми повинні переглянути Шенгенську зону: всі ті, хто хочуть брати участь, повинні виконувати зобов'язання відповідальності», - заявив французький президент.

    Макрон зазначив також, що країнам Шенгенської зони необхідно прийти до єдиних правил надання притулку для біженців.

    Нагадаємо, ще в минулому році Макрон заявляв, що підтримує запровадження фінансових санкцій відносно країн Європейського союзу, які відмовляються приймати біженців.

    Додамо, що нещодавно Макрон заявив, що країни ЄС, які не беруть участі у вирішенні міграційного кризи, повинні покинути Шенгенську зону.

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