Макрон пропонує виключати з Шенгену країни, які не допомагають з мігрантами



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Президент Франції Еммануель Макрон виступає за розширення Frontex

Угорщина, Чехія і Словаччина виступають проти плану розширення Frontex

Країни Євросоюзу, що не виявляють солідарності в питанні вирішення міграційної кризи, повинні покинути Шенгенську зону.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Politico.

«Країни, які не хочуть розширення Frontex або солідарності, покинуть Шенген. Країни, які більше не хочуть Європи, більше не будуть торкатися структурних фондів», - сказав Макрон.

Як відомо, Європейська комісія запропонувала збільшити кількість співробітників прикордонного агентства ЄС Frontex з 1600 до 10 000 осіб. Цей план розкритикував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Угорщина також відмовилася приймати прохачів притулку в рамках схеми переселення в ЄС, не дивлячись на те, що Європейський суд зобов'язав її це зробити.

Інші країни Східної Європи, включаючи Чехію і Словаччину, також виступають проти плану розширення Frontex, однак коментарі Макрона, схоже, стосувалися саме Орбана.