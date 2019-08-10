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    У світі

    Малайзія страждає від значного забруднення повітря. МЗС дало українцям поради

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    <p>У разі необхідності потрібно використовувати захисні маски</p> - Малайзія страждає від значного забруднення повітря. МЗС дало українцям поради

    У разі необхідності потрібно використовувати захисні маски

    Дипломати порадили перевіряти актуальну інформацію щодо забрудненості повітря у Малайзії

    Посольство України в Малайзії попередило українців про значне забруднення повітря в цій країні.

    Відповідне повідомлення опубліковане 10 серпня на сторінці посольства у Facebook.

    «У зв’язку із значним забрудненням повітря в Малайзії рекомендуємо громадянам України відстежувати рівень забруднення та у разі необхідності використовувати захисні маски», - заявили в посольстві.

    Дипломати порадили перевіряти актуальну інформацію щодо забрудненості повітря у Малайзії за наступними посиланнями: http://aqicn.org/map/malaysia/ http://apims.doe.gov.my/public_v2/api_table.html.

    Нагадаємо, в ООН заявили, що у світі від забруднення повітря щорічно помирає 7 млн осіб, та шість мільярдів жителів планети, третина з яких – діти, дихають забрудненим повітрям, що створює загрозу їхньому здоров'ю і навіть життю.

    Спеціальний доповідач ООН з питань навколишнього середовища Девід Бойд зазначив, що забруднення повітря є «невидимим вбивцею», який щогодини забирає життя 800 осіб.

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