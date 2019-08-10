Малайзія страждає від значного забруднення повітря. МЗС дало українцям поради



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У разі необхідності потрібно використовувати захисні маски

Дипломати порадили перевіряти актуальну інформацію щодо забрудненості повітря у Малайзії

Посольство України в Малайзії попередило українців про значне забруднення повітря в цій країні.

Відповідне повідомлення опубліковане 10 серпня на сторінці посольства у Facebook.

«У зв’язку із значним забрудненням повітря в Малайзії рекомендуємо громадянам України відстежувати рівень забруднення та у разі необхідності використовувати захисні маски», - заявили в посольстві.

Дипломати порадили перевіряти актуальну інформацію щодо забрудненості повітря у Малайзії за наступними посиланнями: http://aqicn.org/map/ malaysia/ http://apims.doe.gov.my/ public_v2/api_table.html .

Нагадаємо, в ООН заявили, що у світі від забруднення повітря щорічно помирає 7 млн осіб, та шість мільярдів жителів планети, третина з яких – діти, дихають забрудненим повітрям, що створює загрозу їхньому здоров'ю і навіть життю.

Спеціальний доповідач ООН з питань навколишнього середовища Девід Бойд зазначив, що забруднення повітря є «невидимим вбивцею», який щогодини забирає життя 800 осіб.