ООН: Від забрудненого повітря щогодини вмирає 800 людей



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Забруднення повітря є причиною респіраторних, інфекційних і серцевих захворювань, інсульту, раку легенів

У світі від забруднення повітря щорічно помирає 7 млн осіб. Про це сказав спеціальний доповідач ООН з питань навколишнього середовища Девід Бойд, повідомляє служба новин ООН.

«Шість мільярдів жителів планети, третина з яких – діти, дихають забрудненим повітрям, що створює загрозу їхньому здоров'ю і навіть життю. Від наслідків забруднення щороку помирають 7 млн осіб», – йдеться у повідомленні.

За словами Бойда, забруднення повітря є «невидимим вбивцею», який щогодини забирає життя 800 осіб.

Зазначається, що забруднення повітря є причиною респіраторних, інфекційних і серцевих захворювань, інсульту, раку легенів і ускладнень, пов'язаних з вагітністю.

Нагадаємо, що прокуратура Автономної Республіки Крим і Головне управління Нацполіції Криму встановили додаткові обставини забруднення Чорного моря внаслідок незаконного видобування піску в урочищі Плавні Нижньо-Чурбашського хвостосховища в окупованій Керчі.

Слід зазначити, що в Австралії масштабні пожежі знищили понад шість гектарів лісу.

Також нагадаємо, що екологи занепокоєні через забруднення річки на Житомирщині.

Наприкінці січня в Бангкоку через надмірно забруднене повітря закрили школи.