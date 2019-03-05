ООН: Від забрудненого повітря щогодини вмирає 800 людей
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Забруднення повітря є причиною респіраторних, інфекційних і серцевих захворювань, інсульту, раку легенів
У світі від забруднення повітря щорічно помирає 7 млн осіб. Про це сказав спеціальний доповідач ООН з питань навколишнього середовища Девід Бойд, повідомляє служба новин ООН.
«Шість мільярдів жителів планети, третина з яких – діти, дихають забрудненим повітрям, що створює загрозу їхньому здоров'ю і навіть життю. Від наслідків забруднення щороку помирають 7 млн осіб», – йдеться у повідомленні.
За словами Бойда, забруднення повітря є «невидимим вбивцею», який щогодини забирає життя 800 осіб.
Зазначається, що забруднення повітря є причиною респіраторних, інфекційних і серцевих захворювань, інсульту, раку легенів і ускладнень, пов'язаних з вагітністю.
Нагадаємо, що прокуратура Автономної Республіки Крим і Головне управління Нацполіції Криму встановили додаткові обставини забруднення Чорного моря внаслідок незаконного видобування піску в урочищі Плавні Нижньо-Чурбашського хвостосховища в окупованій Керчі.
Слід зазначити, що в Австралії масштабні пожежі знищили понад шість гектарів лісу.
Також нагадаємо, що екологи занепокоєні через забруднення річки на Житомирщині.
Наприкінці січня в Бангкоку через надмірно забруднене повітря закрили школи.