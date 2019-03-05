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    ООН: Від забрудненого повітря щогодини вмирає 800 людей

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    ООН: Від забрудненого повітря щогодини вмирає 800 людей

    Забруднення повітря є причиною респіраторних, інфекційних і серцевих захворювань, інсульту, раку легенів

    У світі від забруднення повітря щорічно помирає 7 млн осіб. Про це сказав спеціальний доповідач ООН з питань навколишнього середовища Девід Бойд, повідомляє служба новин ООН.

    «Шість мільярдів жителів планети, третина з яких – діти, дихають забрудненим повітрям, що створює загрозу їхньому здоров'ю і навіть життю. Від наслідків забруднення щороку помирають 7 млн осіб», – йдеться у повідомленні.

    За словами Бойда, забруднення повітря є «невидимим вбивцею», який щогодини забирає життя 800 осіб.

    Зазначається, що забруднення повітря є причиною респіраторних, інфекційних і серцевих захворювань, інсульту, раку легенів і ускладнень, пов'язаних з вагітністю. 

    Нагадаємо, що прокуратура Автономної Республіки Крим і Головне управління Нацполіції Криму встановили додаткові обставини забруднення Чорного моря внаслідок незаконного видобування піску в урочищі Плавні Нижньо-Чурбашського хвостосховища в окупованій Керчі.

    Слід зазначити, що в Австралії масштабні пожежі знищили понад шість гектарів лісу. 

    Також нагадаємо, що екологи занепокоєні через забруднення річки на Житомирщині

    Наприкінці січня в Бангкоку через надмірно забруднене повітря закрили школи.

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