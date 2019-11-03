Манафорт просував теорію про «український слід» у зломі пошти демократів, – розслідування
Голова передвиборчого штабу Трампа політтехнолог Пол Манафорт
Ексголова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт просував теорію про те, що за хакерською атакою на національний комітет Демократичної партії США в 2016 році «стоять українці, а не росіяни»
У квітні 2018 року у розмові з командою спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував імовірне втручання РФ у вибори президента США у 2016 році, колишній заступник голови штабу Дональда Трампа Рік Гейтс розповів, що політтехнолог Пол Манафорт ще у 2016 році наполягав на тому, що злом серверів Демократичної партії США здійснювали з України, а не з Росії, повідомляє видання BuzzFeed із посиланням на дані розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.
Голова передвиборчого штабу Дональда Трампа, американський політтехнолог Пол Манафорт просував ідею, що Україна, а не Росія стояла за зломом серверів національного комітету Демократичної партії під час президентської кампанії 2016 року.
У квітні 2018 року в розмові з командою Мюллера колишній заступник голови штабу Трампа Рік Гейтс розповів, що Манафорт ще у 2016 році наполягав на тому, що злом здійснювали з України, а не Росії.
За словами Гейтса, теорію про причетність Києва до втручання у президентські вибори США підтримав партнер Манафорта український бізнесмен Костянтин Килимник, якого у США підозрюють в роботі на російську розвідку.
Окрім того, ексрадник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн також стверджував, що росіяни не втручалися у вибори.
Видання пише, що ідею про те, що Україна, а не Росія була причетна до крадіжки електронних листів Демпартії, висунули російські новинні агентства, що суперечить власним висновкам розвідувальної спільноти США про те, що саме Росія брала участь у зломі серверів і організації публікації документів через WikiLeaks.
У жовтні 2016 року влада США офіційно обвинуватила Росію у зломі серверів американських партій, а також у втручанні у процес президентських виборів у країні. У грудні ЦРУ дійшло висновку, що Росія втручалася у президентські вибори у США, щоб допомогти республіканцеві Дональду Трампу здобути перемогу. В опублікованій доповіді американської розвідки йшлося, що президент РФ Володимир Путін особисто наказав почати кампанію втручання у вибори у США.
Мюллер із травня 2017 року розслідував імовірну змову оточення президента США із Кремлем і втручання РФ в американські вибори.
16 лютого 2018 року міністерство юстиції США висунуло обвинувачення у справі про втручання у президентські вибори 2016 року 13 громадянам Росії і трьом компаніям.
За результатами розслідування Мюллера, Флінна, Манафорта і Килимника було притягнуто до кримінальної відповідальності.
7 березня окружний суд штату Вірджинія ув’язнив Манафорта на три роки та 11 місяців у справі про фінансові злочини, пов’язані здебільшого з роботою політтехнолога в Україні. 13 березня окружний суд у Вашингтоні засудив Манафорта до трьох із половиною років ув’язнення за злочини, розкриті під час розслідування спецпрокурора Мюллера за втручання Росії у вибори в США. З урахуванням двох вироків політтехнолог проведе у в’язниці сім із половиною років.