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    Події в Україні

    Процесс «я сваливаю» запущен. Бабченко підтвердив свою втечу з України

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    <p>Російський журналіст і блогер Аркадій Бабченко</p> - Процесс «я сваливаю» запущен. Бабченко підтвердив свою втечу з України

    Російський журналіст і блогер Аркадій Бабченко

    Бабченко написав, що його еміграція пов’язана з результатами президентських виборів

    Російський журналіст і блогер Аркадій Бабченко виїхав з України. Першим про це повідомив його колега Євген Кисельов у своїй авторській програмі.

    У відповідь на висловлювання письменника і журналіста Сергія Лойка про те, що Бабченко «великий український блогер», Кисельов зазначив, що той поїхав з країни.

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    «На жаль, Бабченко виїхав з України – можливо, до кінця життя. Не знаємо, чому. Чи то в Естонію, то чи до Фінляндії», – сказав Кисельов.

    Пізніше факт своєї еміграції підтвердив сам Бабченко у Facebook. Журналіст не уточняв деталей свого переїзду, але натякнув, що його еміграція пов’язана з результатами президентських виборів.

    «Якщо Україна вибере «кандидата Х» – я зараз без персоналій, я про загальну тенденцію в країні – я на наступний же день починаю запуск процесу «я звалюю». Рівно півроку тому написано. Ось рівно, майже день в день. Я сказав. Я зробив», – розповів Бабченко.

    Як раніше повідомляв «Главком», навесні цього року запасний аккаунт Аркадія Бабченка заблокували за пост про кандидата у президенти Володимира Зеленського: «Пока вся Украина плакала – он громко смеялся».

    Згодом Бабченко заявив, що Facebook заблокував його «довічно». 

    Україна Аркадій Бабченко еміграція
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