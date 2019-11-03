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    У світі

    Клімкін вважає марними спроби Кремля обмежити доступ росіян до Інтернету

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    Клімкін вважає марними спроби Кремля обмежити доступ росіян до Інтернету

    Інтернет – це простір свободи, він 100% переможе

    Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що Росії навіть після створення «суверенного інтернету» не вдасться обмежити доступ громадян країни до інформації у всесвітній мережі.

    Про це Клімкін написав у Twitter.

    «Тепер у РФ є закон про поліцейський інтернет. В державі, де все контролюють спецслужби, це останній майданчик відносної свободи. Вони можуть взагалі відрізати РФ від інтернету. Але у Росії помиляються: Інтернет – це простір свободи, він 100% переможе. Креативність риса вільних людей», – зазначив Клімкін.

    Як повідомлялося, у Росії 1 листопада набув чинності закон про «суверенний інтернет». Це, як очікується, дасть змогу владі контролювати електронні потоки інформації в режимі реального часу, обмежувати доступ до контенту, який влада вважає «небезпечним», а також ізолювати так званий «рунет», щоб захиститися від іноземних кібератак. Поки що спеціального технічного обладнання для виконання цього закону немає, його розробка має завершитися через 2 роки.

    Читайте також: Влада Самари направила керівникам міських шкіл листи з проханням не використовувати іноземні інтернет-сервіси для обміну службовою інформацією.
    Росія Павло Клімкін інтернет
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