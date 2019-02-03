Масова загибель дітей у Росії: на трасі перекинувся автобус



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Автобус віз дітей на танцювальний конкурс

Через ДТП загинули семеро людей, четверо з них діти

Семеро людей загинули, 28 шпиталізовані внаслідок аварії автобуса 3 лютого в Калузькій області Росії.

Автобус віз дитячий ансамбль на танцювальний конкурс у Калугу. Серед загиблих четверо – діти. Всього в автобусі їхали 48 людей: 33 дітей і 15 дорослих.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Водія затримали, він дає свідчення.

Нагадаємо, в Індії перевернувся автобус з 50 школярами, 20 з них отримали поранення.

Джерело: Радіо Свобода