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    У світі

    Масова загибель дітей у Росії: на трасі перекинувся автобус

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    <p>Автобус віз дітей на танцювальний конкурс</p> - Масова загибель дітей у Росії: на трасі перекинувся автобус

    Автобус віз дітей на танцювальний конкурс

    Через ДТП загинули семеро людей, четверо з них діти

    Семеро людей загинули, 28 шпиталізовані внаслідок аварії автобуса 3 лютого в Калузькій області Росії.

    Автобус віз дитячий ансамбль на танцювальний конкурс у Калугу. Серед загиблих четверо – діти. Всього в автобусі їхали 48 людей: 33 дітей і 15 дорослих.

    За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

    Водія затримали, він дає свідчення.

    Нагадаємо, в Індії перевернувся автобус з 50 школярами, 20 з них отримали поранення.

    Джерело: Радіо Свобода

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