Майже тисяча видобувачів золота не могли вибратися з-під землі у Південній Африці

Аварія на шахті сталася у зв'язку з поганими погодними умовами

У Південній Африці, на золотому руднику Beatrix, 955 шахтарів застрягли під землею. Наразі врятовано усіх золотовидобувачів, ніхто не постраждав, повідомляє Reuters. Зазначається, що аварія на шахті сталася у зв'язку з поганими погодними умовами, які спричинили збій електрики. У результаті виникли проблеми з вентиляцією. [READ_MORE]



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На золотовидобувній шахті в Африці застрягли 955 шахтарів

Аварія на шахті сталася у зв'язку з поганими погодними умовами

У Південній Африці, на золотому руднику Beatrix, 955 шахтарів застрягли під землею. Наразі врятовано усіх золотовидобувачів, ніхто не постраждав, повідомляє Reuters.

Зазначається, що аварія на шахті сталася у зв'язку з поганими погодними умовами, які спричинили збій електрики. У результаті виникли проблеми з вентиляцією.

«Все в порядку, були невеликі травми і зневоднення, але це все», - прокоментував представник компанії Джеймс Велстед

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 лютого, неподалік від узбережжя Лівії перекинувся човен з мігрантами. Внаслідок цього 90 людей загинуло.