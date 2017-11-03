Майже тисяча видобувачів золота не могли вибратися з-під землі у Південній Африці
- Сьогодні, 15:59
-
Розсилка
На золотовидобувній шахті в Африці застрягли 955 шахтарів
Аварія на шахті сталася у зв'язку з поганими погодними умовами
У Південній Африці, на золотому руднику Beatrix, 955 шахтарів застрягли під землею. Наразі врятовано усіх золотовидобувачів, ніхто не постраждав, повідомляє Reuters.
Зазначається, що аварія на шахті сталася у зв'язку з поганими погодними умовами, які спричинили збій електрики. У результаті виникли проблеми з вентиляцією.
Читайте також
«Все в порядку, були невеликі травми і зневоднення, але це все», - прокоментував представник компанії Джеймс Велстед
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 2 лютого, неподалік від узбережжя Лівії перекинувся човен з мігрантами. Внаслідок цього 90 людей загинуло.