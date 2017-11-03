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    Майже тисяча видобувачів золота не могли вибратися з-під землі у Південній Африці

    Аварія на шахті сталася у зв'язку з поганими погодними умовами
    У Південній Африці, на золотому руднику Beatrix, 955 шахтарів застрягли під землею. Наразі врятовано усіх золотовидобувачів, ніхто не постраждав, повідомляє Reuters. Зазначається, що аварія на шахті сталася у зв'язку з поганими погодними умовами, які спричинили збій електрики. У результаті виникли проблеми з вентиляцією. [READ_MORE]
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    На золотовидобувній шахті в Африці застрягли 955 шахтарів
    На золотовидобувній шахті в Африці застрягли 955 шахтарів

    Аварія на шахті сталася у зв'язку з поганими погодними умовами

    У Південній Африці, на золотому руднику Beatrix, 955 шахтарів застрягли під землею. Наразі врятовано усіх золотовидобувачів, ніхто не постраждав, повідомляє Reuters.

    Зазначається, що аварія на шахті сталася у зв'язку з поганими погодними умовами, які спричинили збій електрики. У результаті виникли проблеми з вентиляцією.

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