Біля узбережжя Лівії загинули 90 мігрантів
- Сьогодні, 13:43
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За попередніми даними, більшість загиблих були вихідцями з Пакистану
Неподалік від узбережжя Лівії, сьогодні, 2 лютого, перекинувся човен з мігрантами. Внаслідок цього 90 людей загинуло. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Міжнародну організацію з питань міграції.
«Згідно з повідомленнями, щонайменше 90 мігрантів потонули після того, як їхній човен перекинувся біля берегів Лівії», — йдеться у повідомленні.
Три людини, яким вдалося врятуватися, розповіли, що більшість загиблих були вихідцями з Пакистану.
За повідомленнями ЗМІ, до берега в районі лівійського містечка Зувара прибило тіла вісьмох пакистанців і двох лівійців.
В організації з питань міграції зазначили, що в останні тижні спостерігається збільшення числа пакистанців, які намагаються потрапити до Європи через Лівію.