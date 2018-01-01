Біля узбережжя Лівії загинули 90 мігрантів

За попередніми даними, більшість загиблих були вихідцями з Пакистану

Неподалік від узбережжя Лівії, сьогодні, 2 лютого, перекинувся човен з мігрантами. Внаслідок цього 90 людей загинуло. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Міжнародну організацію з питань міграції. «Згідно з повідомленнями, щонайменше 90 мігрантів потонули після того, як їхній човен перекинувся біля берегів Лівії»,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Reuters Лівійська берегова охорона

За попередніми даними, більшість загиблих були вихідцями з Пакистану

Неподалік від узбережжя Лівії, сьогодні, 2 лютого, перекинувся човен з мігрантами. Внаслідок цього 90 людей загинуло. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Міжнародну організацію з питань міграції.

«Згідно з повідомленнями, щонайменше 90 мігрантів потонули після того, як їхній човен перекинувся біля берегів Лівії», — йдеться у повідомленні.

Три людини, яким вдалося врятуватися, розповіли, що більшість загиблих були вихідцями з Пакистану.

За повідомленнями ЗМІ, до берега в районі лівійського містечка Зувара прибило тіла вісьмох пакистанців і двох лівійців.

В організації з питань міграції зазначили, що в останні тижні спостерігається збільшення числа пакистанців, які намагаються потрапити до Європи через Лівію.