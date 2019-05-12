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    У світі

    Меган Маркл повернулася до роботи через чотири дні після пологів

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    Зустріч на честь початку роботи організації пройшла в Кенсингтонському дворі - Меган Маркл повернулася до роботи через чотири дні після пологів
    Зустріч на честь початку роботи організації пройшла в Кенсингтонському дворі

    Маркл відвідала захід, що пов'язаний з її благодійною діяльністю

    Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл повернулася до роботи через чотири дні після пологів. Про це повідомляють закордонні ЗМІ.

    Зазначається, що Маркл відвідала захід, що пов'язаний з її благодійною діяльністю.

    Зустріч на честь початку роботи організації пройшла в Кенсингтонському дворі. При цьому над проектом також працювали принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон.

     Нагадаємо, дружина принца Гаррі Меган Маркл народила хлопчика 6 травня. Герцог і герцогиня не показали дитину громадськості в день появи на світ, як це робили Кейт Міддлтон і принц Вільям.

    Як повідомлялось, 3 квітня Меган Маркл і принц Гаррі переїхали з Кенсингтонського палацу в свій новий будинок у ВіндзоріПара найняла Вікі Чарльз, головного дизайнера Сохо Хаусу, щоб перепланувати свій будинок. Дизайнер раніше працювала на друзів пари, Джорджа і Амалі Клуні, а також на Бекхемів.

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