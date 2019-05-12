Меган Маркл повернулася до роботи через чотири дні після пологів



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Зустріч на честь початку роботи організації пройшла в Кенсингтонському дворі

Маркл відвідала захід, що пов'язаний з її благодійною діяльністю

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл повернулася до роботи через чотири дні після пологів. Про це повідомляють закордонні ЗМІ.

Зазначається, що Маркл відвідала захід, що пов'язаний з її благодійною діяльністю.

Зустріч на честь початку роботи організації пройшла в Кенсингтонському дворі. При цьому над проектом також працювали принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, дружина принца Гаррі Меган Маркл народила хлопчика 6 травня. Герцог і герцогиня не показали дитину громадськості в день появи на світ, як це робили Кейт Міддлтон і принц Вільям.

Як повідомлялось, 3 квітня Меган Маркл і принц Гаррі переїхали з Кенсингтонського палацу в свій новий будинок у Віндзорі. Пара найняла Вікі Чарльз, головного дизайнера Сохо Хаусу, щоб перепланувати свій будинок. Дизайнер раніше працювала на друзів пари, Джорджа і Амалі Клуні, а також на Бекхемів.