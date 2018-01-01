Меркель і Макрон анонсували підписання країнами нового великого договору

Канцлерка Німеччини та президент Франції заявили про намір досягти нової угоди про партнерство

Німеччина і Франція планують підписати новий великий договір, який дозволить поглибити співпрацю між країнами. Про це в спільній заяві, оприлюдненій у неділю, 21 січня, оголосили канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон. «Франція і Німеччина прагнуть до подальшої розбудови німецько-французького



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Еммануель Макрон і Ангела Меркель

Канцлерка Німеччини та президент Франції заявили про намір досягти нової угоди про партнерство

Німеччина і Франція планують підписати новий великий договір, який дозволить поглибити співпрацю між країнами. Про це в спільній заяві, оприлюдненій у неділю, 21 січня, оголосили канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон.

«Франція і Німеччина прагнуть до подальшої розбудови німецько-французького співробітництва, аби протистояти політичним, соціальним, економічним і технологічним викликам наступних десятиліть. При цьому йдеться передусім про те, аби просуватися на шляху до більш процвітаючої і конкурентоспроможної, суверенної, єдиної і демократичної Європи», - йдеться в заяві, яка приурочена до 55-ї річниці підписання Єлисейського договору та опублікована на сайтах канцлерки Німеччини та президента Франції. У заяві також зазначається, що сторони прагнуть виробити спільну позицію з усіх важливих європейських та світових питань.

Як йдеться в заяві, країни хочуть поглибити економічну інтеграцію, сприяти двосторонній гармонізації законодавства. Крім того, Берлін та Париж планують посилити співпрацю в галузі оборони і безпеки.

Ще один напрям, на який вказується в заяві, - тісніші зв'язки між громадянами країн. «Для модернізації та просування Єлисейського договору ми прагнемо поглибити відносини між нашими громадянськими суспільствами, особливо між молодими людьми», - наголошується в заяві.

Раніше Еммануель Макрон заявив, що Франція потребує підтримки з боку Німеччини для того, щоб здійснити план реформування ЄС. Анґела Меркель наголосила, що Берлін і Париж мають бути рушійними силами в реалізації «багатьох питань» в Європі. Зустріч між лідерами країн відбулася 19 січня.

У понеділок, 22 січня, виповнюється 55 років з дня підписання канцлером Німеччини Конрадом Аденауером і президентом Франції Шарлем де Голлем Єлисейського договору, який поклав початок німецько-французькій дружбі.

Джерело: Deutsche Welle