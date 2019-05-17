Меркель відхрестилася від переходу на високу посаду у ЄС після 2021 року



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель

Канцлер Німеччини виключила перехід на європейську посаду

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в четвер, що не буде претендувати на високий пост в Європейському Союзі після того, як її четвертий і останній термін на посаді закінчиться в 2021 році.

Про це повідомляє Politico.

«Меркель заявила після зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, що не буде доступна для будь-якого політичного офісу, незалежно від того, де він буде перебувати», - йдеться в повідомленні.

Канцлер виключила перехід на європейську посаду ще в жовтні минулого року, коли повідомила, що піде у відставку після закінчення останнього терміну на посаді канцлера.

Однак Меркель викликала нову хвилю спекуляцій після того, як вона розповіла Süddeutsche Zeitung про свою «відповідальність» за майбутнє Європи.

«Багато людей турбуються про Європу, включаючи мене. Це дає мені ще більше почуття відповідальності, щоб піклуватися про долю нашої Європи разом з іншими», - сказала вона.

У грудні минулого року Меркель оголосила про свій відхід з поста голови партії. Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) вперше за 18 років змінив лідера. Замість неї новим лідером була обрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.