Меркель заявила, що до реалізації Мінських угод співпраця країн Євросоюзу з Росією буде обмеженою



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Можливості для співпраці у нас будуть зовсім не тими, якими ми б хотіли - Меркель

Мінські домовленості необхідно реалізувати до тих пір, поки вони не будуть реалізовані, - канцлерка

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що до реалізації Мінських угод співпраця країн Європейського Союзу з Росією буде обмеженою.

Про це Меркель сказала на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, пише Інтерфакс-Україна.

«Мінські домовленості необхідно реалізувати до тих пір, поки вони не будуть реалізовані. Можливості для співпраці у нас будуть зовсім не тими, якими ми б хотіли», - сказала канцлерка.

Як повідомлялося раніше, 7 серпня після проведення наради в ОФісі президента України з приводу вбивства терористами «ДНР» чотирьох військовослужбовців ЗСУ під Павлополем Донецької області Володимир Зеленський вкотре озвучив вимогу термінової зустрічі лідерів країн «нормандського формату», до якого входять, окрім України, Франція, Німеччина та Росія.

Німецька влада заявила, що не може озвучити дату можливої зустрічі лідерів країн «нормандського формату», на якій наполягає президент України Володимир Зеленський.