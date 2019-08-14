Меркель звинуватила Росію в розвалі ракетного договору



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Німеччина продовжить роботу з партнерами по НАТО

Канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила Російську Федерацію в порушенні Договору про ракети середньої і меншої дальності.

Про це повідомляє литовське видання Delfi.

Також Меркель зазначила, що офіційний Берлін відчуває жаль за порушення Російською Федерацією договору про РСМД.

При цьому вона додала, що Німеччина продовжить роботу з партнерами по НАТО для того, щоб запобігти гонку озброєнь.

Нагадаємо, 2 серпня США офіційно оголосили про вихід країни з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, повністю поклавши провину за це на Росію.

Пентагон анонсував розробку нових ракет, які раніше підпадали під заборону через Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з РФ.