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    США оголосили про розробку нових ракетних систем

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    Росія та США розірвали ракетний договір - США оголосили про розробку нових ракетних систем
    Росія та США розірвали ракетний договір

    Американські військові вже почали роботу над мобільними системами неядерних крилатих та балістичних ракет наземного базування

    У п’ятницю, 2 липня, Пентагон анонсував розробку нових ракет, які раніше підпадали під заборону через Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з РФ.

    Про це говориться у офіційній заяві Міністерства оборони США.

    «Відтепер, коли США вийшли з договору, Міністерство оборони буде продовжувати розробку наземних ракет звичайного типу (які були заборонені Договором — Ред.) в якості адекватної відповіді на дії Росії«, — зазначили у Пентагоні.

    Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що користуючись припиненням дії ДРСМД, у США почали всіляко прискорювати роботи по створенню нових ракет, повідомляє Deutsche Welle.

    Зокрема, військові вже почали роботу над мобільними системами неядерних крилатих та балістичних ракет наземного базування, заявив Еспер; втім, уточнив він, роботи над ракетами знаходяться на ранній стадії.

    Традиційно Еспер звинуватив Росію у розриві ДРСМД, зазначивши, що Сполучені Штати сумлінно дотримувалися своїх зобов'язань у рамках угоди.

    Нагадаємо, 2 серпня США офіційно оголосили про вихід країни з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, повністю поклавши провину за це на Росію. 

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