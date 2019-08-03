США оголосили про розробку нових ракетних систем



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Росія та США розірвали ракетний договір

Американські військові вже почали роботу над мобільними системами неядерних крилатих та балістичних ракет наземного базування

У п’ятницю, 2 липня, Пентагон анонсував розробку нових ракет, які раніше підпадали під заборону через Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності з РФ.

Про це говориться у офіційній заяві Міністерства оборони США.

«Відтепер, коли США вийшли з договору, Міністерство оборони буде продовжувати розробку наземних ракет звичайного типу (які були заборонені Договором — Ред.) в якості адекватної відповіді на дії Росії«, — зазначили у Пентагоні.

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що користуючись припиненням дії ДРСМД, у США почали всіляко прискорювати роботи по створенню нових ракет, повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, військові вже почали роботу над мобільними системами неядерних крилатих та балістичних ракет наземного базування, заявив Еспер; втім, уточнив він, роботи над ракетами знаходяться на ранній стадії.

Традиційно Еспер звинуватив Росію у розриві ДРСМД, зазначивши, що Сполучені Штати сумлінно дотримувалися своїх зобов'язань у рамках угоди.

Нагадаємо, 2 серпня США офіційно оголосили про вихід країни з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, повністю поклавши провину за це на Росію.